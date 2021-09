Bílý dům: USA v listopadu otevřou hranice plně očkovaným

Kdy přesně ke změně dojde, nebylo bezprostředně jasné. Zients podle deníku The New York Times uvedl, že to bude "ze začátku listopadu". Kdokoli, kdo bude chtít do USA odletět, bude muset nově ukázat potvrzení o dokončeném očkování před nástupem do letadla mířícího na americké území.

"Mezinárodní doprava je klíčová pro spojování rodin a přátel, pro malé i velké podniky a pro podporu otevřeného šíření myšlenek a kultury," uvedl Zients. "To je důvod, proč jsme, s vědou a veřejným zdravím na prvním místě, vytvořili nový systém mezinárodní letecké dopravy, který posiluje bezpečí Američanů tady doma, jakož i bezpečnost mezinárodní letecké dopravy," pokračoval zástupce Bílého domu.

Nová politika má nahradit soubor restrikcí, které začaly platit loni za úřadování bývalého prezidenta Donalda Trumpa a následně byly ještě zpřísněny po nástupu Joea Bidena do čela USA. Washington aktuálně nepovoluje vstup většině cizinců ze zemí schengenského prostoru, Británie, Číny, Indie, Jihoafrické republiky, Íránu a Brazílie. V srpnu také znovu o měsíc prodloužil platnost omezení na pozemních hranicích s Mexikem a Kanadou.