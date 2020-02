Bloomberg poprvé v TV debatě demokratů. Rivalové na něj nevybíravě útočili

Michael Bloomberg čelil útokům kvůli údajně rasistickým policejním taktikám z dob, kdy byl starostou New Yorku, kvůli svému chování k ženám i kvůli svému majetku.

"Kandidujeme proti miliardáři, který mluví o ženách jako o tlustých babách a lesbách s koňským obličejem. A nemluvím o Donaldu Trumpovi, mluvím o starostovi Bloombergovi," řekla jedna z Bloombergových rivalek, senátorka za stát Massachusetts Elizabeth Warrenová.

Další uchazeč o demokratickou nominaci, bývalý starosta města South Bend ve státě Indiana Pete Buttigieg, při svých slovních výpadech nevynechal ani vermontského senátora Bernieho Sanderse, který patří k levicovějšímu křídlu strany. "Většina Američanů neuvidí, kam patří, když se bude mít rozhodovat mezi socialistou, který si myslí, že peníze jsou zdrojem všeho zla a miliardářem, který si myslí, že peníze by měly být zdrojem veškeré moci," řekl Buttigieg.

If you look at a choice between revolution and the status quo and don’t see where you fit in that picture, join us: https://t.co/VgsetHquuy #DemDebate pic.twitter.com/VLHZfOf9Yw