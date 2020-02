Bloomberg prosazuje vyšší zdanění bohatých Američanů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Miliardář ucházející se o demokratickou nominaci do letošních voleb prezidenta Spojených států Michael Bloomberg navrhuje výrazně vyšší zdanění bohatých Američanů a podniků, které by podle jeho volebního štábu během deseti let mělo vynést kolem pěti bilionů dolarů (zhruba 114 bilionů Kč). Informovala o tom agentura Reuters.