Bloomberg udělal další krok vstříc Bílému domu. Přihlásil se do voleb

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký miliardář Michael Bloomberg se dnes formálně přihlásil do prezidentských voleb v USA jako demokratický uchazeč. Vyplývá to z příslušného formuláře, který Bloomberg elektronicky podal u Federální volební komise (FEC). Politická reportérka listu The Wall Street Journal Tarini Partiová na twitteru poznamenala, že podle jejích informací je to další krok ke kandidatuře, o které se ovšem Bloomberg ještě definitivně nerozhodl.