Boj demokratů s Trumpem se vyostřuje. Ministři čelí žalobám

Žaloba byla podána na ministra spravedlnosti Williama Barra a ministra obchodu Wilbura Rosse, jejichž úřady se na přípravě sčítání podílejí, uvedl server. Důvodem konfliktu je sporný dotaz na státní občanství, který chtěl Trumpův kabinet zařadit do sčítacích formulářů.

Vláda má ústavní povinnost provést sčítání všech osob žijících na území Spojených států, tedy i migrantů a osob bez práva pobytu, každých deset let. Citlivou otázku o občanství, zařazenou do dotazníků naposledy v roce 1950, mnozí v USA vnímají jako zásah do osobních práv, stejně jako dotazy na rasu nebo národnost.

Kritici tvrdí, že miliony zejména hispánských přistěhovalců, kteří nejsou občany USA a nemají právo pobytu, se z tohoto důvodu sčítání vyhnou. Získané údaje tak budou nepřesné a početné menšiny dostanou z federálního rozpočtu méně peněz.

Nejvyšší soud vládní záměr zablokoval a Trump se nakonec letos v létě snahy zahrnout do dotazníků otázku o státním občanství vzdal. Zakázal ale zároveň Barrovi a Rossovi, aby o metodice sčítání obyvatel se sněmovním výborem pro dohled a reformu jednali.

Oba ministry teď výbor zažaloval za zločinné pohrdání Kongresem. Předsedkyně výboru Carolyn Maloneyová cestou žaloby žádá, aby ministři dodali Kongresu veškerou dokumentaci a korespondenci, která se sčítacích formulářů týká. Demokratka Maloneyová chce dokázat, že záměr dotázat se Američanů na občanství nesouvisí se zdokonalením voličských seznamů, jak republikáni tvrdí, ale že je jeho cílem "politická manipulace".