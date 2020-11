Boj o většinu v Senátu USA je nerozhodný, demokrat Peters těsně obhájil post

Demokrat Peters podle odhadů nakonec porazil republikánského vyzyvatele Johna Jamese. Republikáni, kterým se od 70. let minulého století podařilo v Michiganu získat senátorské křeslo jen jedinkrát, na zvolení černošského podnikatele a veterána války v Iráku Jamese vynaložili přitom podle AP značnou finanční částku.

Republikáni měli dosud v Senátu většinu 53 křesel. Demokraté měli 45 senátorů, přičemž spolu s nimi hlasovali i dva nezávislí - Angus King ze státu Maine a Bernie Sanders z Vermontu. Nejasný je nyní výsledek hlasování čtyř soubojů o senátorská křesla, která nyní drží republikáni.

Kromě Severní Karolíny a Aljašky se nerozhodlo ani o dvou senátorech za Georgii. V jednom případě přitom bude jméno známé až v lednu. V úterních volbách se totiž žádnému z kandidátů nepodařilo získat většinu, a bude se tak muset konat druhé kolo. Ve zbylých třech případech zatím vedou republikáni.

Pro vítěze prezidentské volby je většina v Senátu zásadní. Hlava státu s jeho souhlasem jmenuje a odvolává ministry a vysoké státní úředníky a senát může zbrzdit nebo naopak urychlit agendu Bílého domu.

Pokud by prezidentské volby vyhrál Joe Biden, postačila by Demokratické straně k většině v Senátu jen polovina křesel, tedy 50 mandátů. V případě nerozhodného stavu při hlasování by totiž do hry vstoupil jinak nehlasující viceprezident, který je z titulu funkce předsedou Senátu.