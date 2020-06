Bolsonaro rozdělil Brazílii. Do ulic vyšly tisíce příznivců i odpůrců prezidenta

Demonstrace v hlavním městě Brasília, jíž se účastnilo na 3000 lidí, se konala v neděli v rámci hnutí proti rasismu, kdy lidé po celém světě už dva týdny protestují od zabití černocha George Floyda v americkém Minneapolisu bělošským policistou. Nicméně v brazilské metropoli nesli někteří demonstranti i transparenty s hesly "Pryč s Bolsonarem".

Tens of thousands of people took to the streets and marched in cities across #Brazil to protest against the policies of neo-fascist President Jair Bolsonaro.

Against the genocide of black people, poor and indigenous communities.

Against a fascist police State. pic.twitter.com/s8TKwj4oNk