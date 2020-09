Bolsonaro v OSN hájil svůj postoj ke covidu-19 i k Amazonii

Bolsonaro, který nový koronavirus dlouhodobě podceňoval a posléze nemoc covid-19 sám prodělal, na úvod projevu vyjádřil lítost nad úmrtími spojenými s covidem-19, jichž Brazílie eviduje na 137.000. "Od začátku jsem říkal, že jsou dva problémy: virus a nezaměstnanost, které se mají řešit současně," uvedl Bolsonaro na předtočeném videu odvysílaném dnes v OSN.

Prezident posléze obvinil "některé segmenty médií", že virus zpolitizovaly a šířily paniku mezi obyvatelstvem. "S hesly jako 'zůstaňte doma' či 'ekonomiku vyléčíme později' vnesly do země sociální chaos," dodal.

Brazilský prezident také ve svém projevu hájil chlorin, tedy lék proti malárii, jehož účinek při léčbě covidu-19 ale není vědecky prokázán. Bolsonaro pochválil i svou vládu, že podle něj ekonomickými opatřeními zabránila větším škodám, a vyzdvihl pomoc, kterou jeho vláda v této pandemii rozdělila chudým.

Opět hovořil také amazonském deštném pralese, který leží ze 60 procent na území Brazílie a který je označován za "zelené plíce" planety. "Jsme obětí jedné z nejbrutálnějších dezinformačních kampaní týkajících se Amazonie a (mokřadů) Pantanalu," prohlásil prezident. "Brazilská Amazonie je velmi bohatá, a tím se vysvětluje podpora mezinárodních institucí této kampani," dodal. Cílem této kampaně je podle něj poškodit brazilskou vládu i celou Brazílii.

Amazonský deštný prales byl tématem Bolsonarova projevu na rozpravě Valného shromáždění OSN i loni, kdy brazilský prezident čelil široké mezinárodní kritice za upřednostňování ekonomických zájmů před ekologickými v době největších lesních požárů v Amazonii za několik let. Ostře ho kritizoval prezident Francie Emmanuel Macron, jehož pak Bolsonaro obvinil z vměšování do záležitostí Brazílie a z koloniálního smýšlení. Loni Bolsonaro v OSN řekl, že požáry amazonský prales nedevastují, že to tvrdí pouze "lživá média".

Bolsonaro hovořil jako první z šéfů vlád zemí OSN na všeobecné rozpravě 75. zasedání Valného shromáždění OSN, která se letos vzhledem k pandemii koná převážně virtuálně. V jednacím sále se promítají 15minutové projevy jednotlivých státníků, které se vysílají také živě přes internet.