Bolton by mohl vypovídat, i když ho Senát odmítne

Pokud senátoři v pátek zamítnou předvolání svědků, tak Nadler očekává, že Bolton veřejně promluví. Na dotaz, zda by bylo řešením pozvat Boltona ke svědecké výpovědi do sněmovny, odpověděl, že je to možné řešení.

Demokraté mají o předvolání Boltona zájem. Ve své připravované knize totiž podle deníku The New York Times tvrdí, že se mu Trump loni v létě svěřil, že chce zmrazit vojenskou pomoc Ukrajině, pokud mu Kyjev v kampani před letošními prezidentskými volbami.

Právě kvůli této ukrajinské kauze vznesla na Trumpa demokraty ovládaná sněmovna žalobu, ve které ho viní ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu. Trump žalobu považuje za politický hon na čarodějnice. Očekává se, že Senát, který proces vede a kde mají většinu republikáni, prezidenta osvobodí. Stát by se tak mohlo již v pátek, pokud senátoři odmítnou pozvat svědky.