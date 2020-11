Brazilci volí starosty a radní, kandiduje i Trump. Pseudonym Koronavirus soud nepovolil

Pseudonym Donald Trump Bolsonaro či Koronavirus ale brazilský soud pro volby nepovolil, informuje dnes server Infobae.

Používání volebních pseudonymů je způsob volební reklamy, může vypovídat o vlastnostech kandidáta, ale také mu může uškodit. "Já jsem dobrý Trump...nelíbí se mi ošklivé věci, které říká, je egoista," snažil se nakonec od amerického prezidenta distancovat Miguel Simoes Leal (49), který si do brazilských voleb vybral pseudonym Trump. Udělal to ale proto, že mu je prý fyzicky podobný. "Jsem trochu buclatý, mám asi 100 kg, vypadám jako on, ale vlasy mám pravé," citoval Leala deník The Guardian.

Také Ronaldo de Oliveira si do dnešních voleb zvolil jméno po šéfovi Bílého domu, jde do nich jako Ronald Trump. Jméno brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který má s Trumpem hodně společného v názorech i chování, si vybralo pro volební pseudonym přes 100 Brazilců. Antonio Carlos Weidgenant ho zkombinoval se jménem čaroděje z animovaného světa Šmoulů a kandiduje jako Gargamelbolsonaro.

Dva Bolsonarové jsou na kandidátkách skuteční - prezidentův syn Carlos, který obhajuje křeslo radního v Riu de Janeiro, a Rogeria Bolsonarová, jeho matka a exmanželka prezidenta, která kandiduje do městské rady v Riu.

Dnešní volby v Brazílii budou mít ve větších městech za dva týdny druhé kolo a ve městě Macapá se konají až 13. prosince, protože je soud odložil kvůli opakovaným výpadkům elektřiny.

Přezdívky v brazilských volbách mohou budit dojem, že volby nejsou důležité, uvedl server Infobae. Opak je ale pravdou. Mohou ukázat poměr sil v polovině Bolsonarova období i změnit jeho podporu v parlamentu, který se volil v roce 2018 zároveň s prezidentem. Bolsonaro má výhodu, že nemůže po těchto volbách říci, ani že prohrál, ani že vyhrál. Sám nepatří k žádné politické straně, je považován za krajně pravicového politika.

Používání přezdívek na volebních kandidátkách povoluje brazilský volební zákon od roku 1997. Všichni musí při registraci uvést svá pravá jména, pro kandidátky ale pak mohou zvolit jakýkoli pseudonym, který "neporušuje mravnost a není urážlivý ani neuctivý". Před dvěma lety tak do parlamentu kandidoval například Taťka Šmoula, Starý opičák, Batman či Spider Man. Kromě známých animovaných postaviček či oblíbených filmových hrdinů se někteří, většinou muži, pojmenovali i jako známí brazilští herci. Ženy zvolily například jména Zářící hvězda či Jsem ta hezká učitelka.