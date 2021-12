Brazílie a Nigérie ohlásily první případy nákazy variantou omikron

Dva případy byly zachyceny v nejlidnatějším brazilském státě Sao Paolo. Podle agentury AP se jedná se o jednačtyřicetiletého muže a jeho sedmatřicetiletou manželku, kteří na začátku minulého týdne přiletěli z Jihoafrické republiky. Při příletu do Brazílie měli test negativní. Test, který si nechali udělat po dvou dnech před cestou zpět do JAR, ale měli pozitivní. Podle zdravotnických úřadů mají manželé mírný průběh nemoci a jejich stav doktoři monitorují.

Brazílie, kde žije 212 milionů lidí, patří k zemím, na které pandemie covidu-19 udeřila nejsilněji. Zaznamenala od začátku epidemie covidu-19 zhruba 22 milionů případů koronavirové nákazy. V souvislosti s nemocí covid-19 tu zemřelo bezmála 615.000 lidí, což je druhý nejvyšší počet obětí na světě.

Nigérie ohlásila první dva případy nákazy variantou omikron

Nigérie ohlásila své první dva případy nákazy koronavirovou variantou omikron. Nakažení jsou cestující, kteří se minulý týden vrátili z Jihoafrické republiky, jež na novou variantu koronaviru upozornila v listopadu. Nigerijské středisko pro kontrolou a prevenci nemocí (NCDC) dnes oznámilo, že se při retrospektivním rozboru našla v Nigérii varianta omikron ve vzorku odebraném už v říjnu.

Úřady v Zimbabwe ve snaze bránit šíření nákazy obnovily přísná opatření, k nimž patří povinná karanténa pro všechny lidi vracející se z cest.

V téměř patnáctimilionové zemi znovu začalo přibývat případů nákazy koronavirem a Zimbabwe, které sousedí s JAR, se obává rozšíření varianty omikron. Koronavirem se tam od začátku epidemie nakazilo kolem 130.000 lidí a zemřelo 4700 pacientů.

Podle úřadů nejsou občané dost důslední při dodržování hygienických opatření, takže je bylo potřeba zpřísnit. Prezident Emmerson Mnangagwa proto ohlásil obnovu zákazu nočního vycházení mezi 21:00 a 6:00.

Všichni, kdo se budou vracet z ciziny, musí podstoupit při vstupu do země test na koronavirus a odejít do karantény do státem vymezeného zařízení. Náklady si musí hradit každý sám. Obchody budou otevřené jenom do 19:00. Opatření se budou přehodnocovat po čtrnácti dnech.