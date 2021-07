Brazílie eviduje nejvyšší červnový počet požárů v Amazonii od roku 2007

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Brazilské úřady zaznamenaly nejvyšší počet požárů v amazonském pralese za měsíc červen od roku 2007. Uvedla to agentura EFE. Díky pozorování z vesmíru úřady zaznamenaly 2308 požárů. To je bezmála dvakrát tolik, co v květnu.