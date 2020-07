Brazílie má 631 nových úmrtí s covidem-19, méně než v sobotu

Brazílie, která je s 210 miliony obyvatel nejlidnatějším státem Latinské Ameriky, od počátku epidemie zaregistrovala 1,864.681 nakažených, z nichž 72.100 zemřelo, uvádí Reuters. Předchozí den brazilské úřady ohlásily 1071 úmrtí a přes 39.000 nových případů nákazy.

Jihoamerický stát je co do počtu infikovaných i zemřelých po USA druhou pandemií nejhůře zasaženou zemí na světě. Skutečný počet infekcí i úmrtí v zemi je pravděpodobně mnohem vyšší než udávají oficiální statistiky, domnívají se odborníci, a to kvůli nedostatečnému testování.

Pozitivní test na koronavirus minulý týden potvrdil i brazilský prezident Jair Bolsonaro, který v minulosti závažnost epidemie opakovaně zlehčoval. Covid-19 označil za "chřipečku", staví se i proti zavádění přísných restrikcí. V pátek prezidentský lékařský tým, který o Bolsonara pečuje, potvrdil, že se prezident "těší dobrému zdraví".

Sousední Argentina za neděli oznámila 2657 nových infekcí, čímž celková bilance nakažených od propuknutí nákazy vystoupala na 100.166.

zdroj: YouTube

Latinskoamerická země s 44 miliony obyvatel v půlce března zavedla přísnou karanténu, koronavirové restrikce částečně uvolnila v květnu; na konci června je však kvůli přibývajícím případům znovu zavedla v hlavním městě a jeho okolí. V zemi s covidem-19 zemřelo dosud 1845 pacientů.

Dalších 4482 nových případů a 276 nových úmrtí po nákaze koronavirem za neděli oznámilo mexické ministerstvo zdravotnictví. Celkem se v zemi od počátku epidemie nakazilo 299.750 lidí, z nichž 35.006 zemřelo. Mexická vláda upozornila, že skutečný počet nakažených je patrně podstatně vyšší než oficiální počty.

Jižní soused USA se 126 miliony obyvatel je co do počtu nakažených celosvětově na sedmém místě, kromě Spojených států a Brazílie jich má více také Indie, Rusko, Peru a Chile.