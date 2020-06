Brazílie má přes 555 000 nakažených a 31 000 mrtvých

Celkem už jihoamerická země eviduje 555.383 případů infekce. S covidem-19 zemřelo dalších 1262 lidí, což je podle agentury AFP dosavadní denní rekord.

Celková bilance zemřelých s covidem-19 se vyšplhala na 31.199. Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, eviduje nyní celosvětově čtvrtý nejvyšší počet obětí. Na prvním místě tragického žebříčku jsou Spojené státy následované Británií a Itálií.

Brazílii nyní považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za další ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu nakažených je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa.