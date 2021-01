Buden zvažuje po zatčení Navalného veškeré možné kroky vůči Rusku

Bidenova administrativa vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby propustil Navalného a s ním i více než 3700 demonstrantů, které policie zatkla při víkendových akcích na podporu opozičníka ve více než 120 ruských městech.

Navalnyj se vrátil do Ruska minulou neděli po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Putina. Kreml obvinění odmítá. Policie Navalného po příletu zatkla a soud jej v pondělí poslal na 30 dní do vazby, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.

Psakiová se dnes vyjádřila také k postoji Bidenovy administrativy k Číně. "Začneme trpělivým přístupem," řekla mluvčí. "To znamená, že budeme konzultovat s našimi spojenci. Budeme konzultovat s demokraty a republikány a necháme doběhnout proces mezi jednotlivými úřady, abychom posoudili, jak bychom měli v našich vztazích (s Čínu) postupovat," dodala.

Exprezident Donald Trump zastával vůči Pekingu tvrdý postoj, jehož projevem byla také řada kroků v posledních týdnech jeho mandátu, které Čína tvrdě odsoudila. Biden již dříve naznačil, že tento směr nehodlá zásadně měnit.

To do značné míry potvrdil minulý týden při slyšení v Senátu i kandidát na ministra zahraničí Antony Blinken, který řekl, že Trumpův přístup k Číně sdílí. Vyjádřil však nesouhlas s jeho strategií, která by se podle něj měla daleko více soustředit na mezinárodní spolupráci.