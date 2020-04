Budou si od sebe Američané držet odstup další dva roky? Rozhodne vakcína

Tým vědců z Harvardu vzal veškeré dostupné informace a vytvořil scénář možného průběhu pandemie. „Do roku 2022 budeme muset dodržovat opatření, pokud se podstatně nezvýší kapacita zdravotnické péče nebo pokud nebude k dispozici vakcína,“ uvedl tým vědců ve své zprávě. „I v případě vyloučení nákazy by se virus SARS-CoV-2 měl nadále sledovat, protože případy pozitivních lidí mohou být až do roku 2024,“ píše se v dokumentu.

Vědci uvádějí, že po zrušení ochranných opatření se může virus SARS-CoV-2 vrátit rychle zpět. „Pokud zvolíme přístup v podobě přerušovaného společenského kontaktu, bude to nutné dělat několik let, což je velmi dlouhá doba“, řekl jeden z vědců Marc Lipsitch z Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Dalším bodem scénáře je faktor získané imunity. Stále nemáme k dispozici výzkumy, které by potvrdily, že lidé, kteří již prodělali onemocnění covid-19, mají získanou imunitu. Výzvou je nalezení spolehlivého testu, který určí, jestli lidé mají v krvi protilátky, a ulehčí tak práci zdravotnickému personálu.

Některé země jako Velká Británie nebo Německo navrhly, že lidem, kteří by měli protilátky v těle, by bylo vydáno osvědčení. To je kontroverzní téma, protože by to společnost rozdělilo na dva tábory. Lidé s osvědčením by se mohli vrátit k normálnímu životu, zatímco lidé, kteří by protilátky v těle neměli, by museli zůstat doma.

Vědci jsou si vědomi, že prodloužení společenského odstupu by mělo „negativní ekonomické, sociální a vzdělávací důsledky“. Doufají, že výzkum poskytne náhled na možné směry vývoje pandemie viru SARS-CoV-2 a pomůže dostat pandemii pod kontrolu.

Ředitel Centra pro kontrolu nemocí Robert Redfield uvedl, že společenský odstup je jednou z nejsilnějších zbraní v boji proti onemocnění COVID-19. „Pokud společenský odstup dokážeme maximalizovat, můžeme omezit šíření viru“, uvedl Redfield na začátku měsíce.

Sankce za nedodržení ochranných opatření jsou v každém státě USA jiné, například v Maine můžete dostat pokutu až 1000 dolarů a jít na půl roku do vězení. Na Floridě byl zase zatčen kněz, který i přes zákaz provozoval bohoslužby a je tedy obviněn z nezákonného shromažďování.

Tento týden Spojené Státy oznámily, že chtějí spolupracovat na plynulém zmírnění ochranných opatření. Státy Kalifornie, Washington a Oregon na západním pobřeží oznámily, že již pracují na plánu postupného zmírňování ochranných opatření. New York, New Jersey, Connecticut, Pensylvánie, Delaware, Rhode Island a Massachusetts chtějí jmenovat společného úředníka, který bude mít na starost veřejné zdraví a ekonomiku.