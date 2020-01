Výběr uchazečů do souboje o Bílý dům má v USA po složitém historickém vývoji dvojí podobu. Jednou z nich jsou takzvané primárky, druhou stranická volební shromáždění (caucus), což je právě případ Iowy. Volební shromáždění jsou starší formou výběru a obvykle v nich mohou hlasovat pouze členové, nebo dokonce jen aktivisté dané strany.

Primárky mohou být otevřenější a voliči v nich mají významnější vliv na závěrečnou nominaci. O té se rozhodne na nominačním sjezdu v polovině července v Milwaukee.

Hlavním politickým programem demokratů je nyní snaha svrhnout šéfa Bílého domu, což poznamenalo i jejich předvolební taktiku. K ústředním tématům patřila zdravotní péče, sociální programy, vzdělávání a boj se změnami klimatu. Ústavní žaloba proti Trumpovi, kterou demokraté podali nedlouho před zahájením primárek a volebních shromáždění, výběr prezidentova protikandidáta nejspíš příliš neovlivní. Všichni kandidáti se shodují v názoru, že Trump by měl odejít, stejně jako v tichém předpokladu, že se to nepovede.

Nominační souboj rozdělil sbor demokratických kandidátů do dvou skupin: levicově orientované politiky, označované za socialisty a radikály, a umírněné kandidáty. První skupinu reprezentují vermontský senátor Bernie Sanders a senátorka ze státu Massachusetts Elizabeth Warrenová.

Svůj útok proti Trumpovi, ale i proti demokratickým nominačním soupeřům, vedou s použitím hesel o omezení vlivu velkého kapitálu a posílení státních regulací a zasazují se i za všeobecně dostupné vzdělávání a zdravotní péči.

Pod tlakem Trumpovy politiky se postupně posouvala doleva i rétorika umírněného křídla, včetně jeho hlavních prezidentských kandidátů Joea Bidena, bývalého viceprezidenta za vlády Baracka Obamy, a miliardáře Michaela Bloomberga.

Černým koněm nominačního souboje může být bývalý starosta malého města South Bend v Indianě Pete Buttigieg. Voliče a aktivisty Demokratické strany zaujal zejména svou výmluvností v debatách a schopností přilákat movité sponzory.

One way or another, this presidency will come to an end.



I am running to be the president who will help us pick up the pieces of our divided nation, turn the page on the corruption and the political warfare, and chart a bold new path forward.