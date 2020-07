Bushovi Republikáni se postavili za Bidena. Trump prý "představuje nebezpečí"

Pandemická krize a rasové nepokoje ve Spojených státech stojí současného prezidenta Donalda Trumpa stále více voličů. K rozkolu dochází i v řadách Republikánské strany. Napříč zemí se díky iniciativě některých Republikánů začala formovat různá hnutí, z nichž nejvlivnější je tzv. The Lincoln Project.

Toto uskupení několika vlivných Republikánů si dalo za cíl, zabránit znovuzvolení Donalda Trumpa v nadcházejících volbách. Stejně tak vyjádřilo svou podporu některým demokratickým kandidátům senátních voleb.The Lincoln Project získal díky svým reklamám již miliony příznivců.

Počátkem tohoto týdne došlo k utvoření dalšího výboru se stejným cílem pod názvem 43 Alumni for Biden. Jedná se o iniciativu několikaset členů kabinetu a vládních příslušníků bývalého prezidenta G. W. Bushe. Název tohoto výboru odkazuje právě na samotného Bushe, který se v roce 2001 stal 43. prezidentem Spojených států, jak uvádí Reuters.

Dle vyjádření některých členů pro agenturu Reuters, plánuje výbor zacílit především na voliče v politicky nevyhraněných státech, a to prostřednictvím propagačních videí, které by měly vyzdvihnout podporu předních členů Republikánské strany Bidenovi.

.@realDonaldTrump's legacy is his countless failures, and the damage he’s done to America and its people.



Our Founding Fathers look down at him with disdain. pic.twitter.com/bxRGI90bgF — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 2, 2020

„Dokážeme posoudit, co je normální a co je abnormální. To, co vidíme nyní, je značně abnormální. Současný prezident představuje nebezpečí,“ uvedla Jennifer Millikinová, členka výboru a bývalé Bushovy předvolební kampaně v roce 2004. Millikinová zároveň zdůraznila, že hnutí prozatím nebude zveřejňovat jména svých členů nebo sponzorů.

Se seznamem jednotlivých sponzorů však musí vyjít nejpozději do října. Kromě Millikinové jsou známa další dvě jména. Jedním z nich je Kristopher Purcell, bývalý odborník přes komunikaci Bushovy vlády, a Karen Kirkseyová, která se v roce 2000 podílela na Bushově kampani, později působila na ministerstvu zemědělství a práce.

V této souvislosti zároveň Millikinová popřela, že by sám prezident Bush byl součástí výboru. O iniciativě 43 Alumni for Biden byl prý informován, zatím však hnutí blíže nekomentoval. Bývalý mluvčí prezidenta Bushe, Freddy Ford, Reuters potvrdil, že se bývalý prezident nehodlá ve volbách nijak formálně angažovat.

Podobně jako hnutí The Lincoln Project zastává i výbor 43 Alumni for Biden tvrzení „Country over Party“, tedy „země nad stranu“. Sami členové tohoto uskupení přiznávají, že se v politických názorech s Bidenem rozcházejí. Zároveň ale věří, že je to právě Demokrat, který dokáže čelit nynějším výzvám v zemi. ,,Věříme, že Bidenova administrativa bude plně respektovat zákony této země...a navrátí tak důstojnost a čest Bílému domu,“ uvedl Purcell.

Kirkseyová Reuters prozradila, že se uskupení prozatím dostává ohromné podpory. Přestože mají politické akční výbory zakázáno pracovat napřímo s jakoukoli politickou kampaní, mohou zcela nezávisle pořádat benefiční či předvolební akce nebo vydávat reklamy, aby tak konkrétního kandidáta podpořily.

Jisté zdroje z řád bývalých republikánských vládních úředníků navíc Reuters potvrdily, že vedle těchto oficiálních výborů existují desítky Republikánů z řad ministerstva obrany nebo armádních složek, kteří jsou připraveni Bidena v listopadu podpořit. Sama Bidenova kampaň se k činnosti těchto výborů oficiálně nevyjádřila.