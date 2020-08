Bývalého vojáka "zelených baretů" obvinili ze špionáže pro Rusko

Podle obvinění byl Peter Rafael Dzibinski Debbins (45), narozený ve Spojených státech ruské matce, zverbován v roce 1996 při studijním pobytu v Čeljabinsku, ještě před vstupem do americké armády. Následující rok se Debbins, používající v kontaktu s Rusy krycí jméno Ikar Lesnikov a označující se za "syna Ruska", oženil s ruskou přítelkyní, jejíž otec byl armádní důstojník, a vstoupil do řad americké armády. O pár let později vyjádřil přání opustit armádu, ale Rusové jej přesvědčili, aby se dal ke speciálním silám.

"Debbins porušil svou přísahu jako důstojník americké armády, zradil speciální síly a poškodil národní bezpečnost země tím, že předával utajované informace důstojníkům ruské rozvědky, sděloval podrobnosti o své jednotce a odhalil totožnost příslušníků týmu speciálních sil, aby se je Rusové mohli pokusit zverbovat jako špióny," prohlásil general John Demers, působící na ministerstvu.

Kapitán Debbins sloužil podle BBC v americké armádě v letech 1998 až 2005, kdy byl se ctí propuštěn. Až do roku 2010 byl v záloze. Naposledy byl Debbins v kontaktu s Rusy v roce 2011.

Ruský list Kommersant k věci poznamenal, že ze zveřejněných dokumentů není jasné, jak byl Debbins, který měl prověrku na tajné a později i přísně tajné informace, vlastně odhalen. Za svou práci dostával od ruské strany jen symbolickou odměnu: peníze odmítl, jednou dostal láhev koňaku a ruskou uniformu.