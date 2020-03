Bývalý agent FBI vězněný v Íránu zemřel, tvrdí jeho rodina

Levinsonova rodina na twitteru napsala, že nemá informace o tom, jak a kdy zemřel, ale zřejmě to bylo ještě před současnou epidemií koronaviru, kterou je Írán tvrdě zasažen. "Není možné popsat, jakou cítíme bolest," uvedli Levinsonovi blízcí v prohlášení. "Nová skutečnost je pro nás nepředstavitelná," napsali.

Statement from the Levinson Family pic.twitter.com/0t3YLvGJIc — Help Bob Levinson (@HelpBobLevinson) March 25, 2020

"Nevypadá to dobře, ale nepřijímám, že by byl mrtvý," řekl o informacích o Levinsonově smrti americký prezident Donald Trump. "Neřekli nám, že je mrtvý, ale mnoho lidí si myslí, že tomu tak je," dodal a připomněl, že Levinson měl dlouhodobé zdravotní problémy. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Robert O'Brien později řekl: "Domníváme se, že Levinson zřejmě před nějakým časem zemřel." Chce, aby Teherán vysvětlil, co se s bývalým agentem FBI stalo.

Agentura AP s odvoláním na dobře informovaný zdroj píše, že američtí činitelé rodině Levinsona o jeho smrti řekli před několika týdny během schůzky ve Washingtonu. Informace o Levinsonově úmrtí prý pocházejí od íránského ministra zahraničí.

Mluvčí íránské diplomacie Abbás Músáví, jehož dnes citovala íránská televize, uvedl, že Levinson v Íránu není. "Na základě věrohodného důkazu víme, že Levinson před několika lety z Íránu odcestoval na blíže neurčené místo. Írán se o něm v minulých letech snažil něco zjistit, ale nedokázal najít žádné známky toho, že je naživu," sdělil Músáví.

Před ním na informace z USA reagoval mluvčí íránské mise při OSN Alírezá Mírjúsefí. Tweetoval, že Írán o Levinsonovi nemá informace. "Írán vždy trval na tom, že nevíme, kde se pan Levinson nachází, a že my ho nezadržujeme. Tato fakta se nezměnila," napsal.

Levinson z FBI odešel do důchodu v roce 1998 a v roce 2007 zmizel v Íránu. Americká strana léta tvrdila, že v blízkovýchodní zemi byl jako soukromý detektiv. Nicméně agentura AP před několika lety zjistila, že Levinsona vyslali na misi do Íránu analytici Ústřední zpravodajské služby (CIA), kteří neměli pravomoci takovou operaci vést.

Washington podezírá íránské tajné služby, že Levinsona unesly, aby ho mohly využít jako nátlakový prostředek při vyjednávání. Tento muž byl podle britské BBC nejdéle drženým rukojmím v historii USA. Důkazy o tom, že je naživu, jeho rodina dostala v roce 2010 a 2011, nebylo ale jasné, kde může být. Objevily se fotografie a videonahrávka, na nichž byl Levinson zarostlý vousy oblečený do oranžové kombinézy podobné té, jakou nosili lidé podezřelí z terorismu zadržovaní na americké základně Guantánamo.