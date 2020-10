Bývalý vrchní představitel Trumpovy administrativy promluvil o nekorektních jednáních v Bílém domě

Miles Taylor, bývalý náčelník štábu ministryně pro domácí bezpečnost Kirstjen Nielsenové a později ministra Chada Wolfa, na twitteru sdílel pár momentů z dob jeho působení v Bílém domě, kdy se prezident měl netaktně vyjadřovat k ženám. Není to však poprvé, kdy Taylor o kontroverzním chování prezidenta promluvil.

Již dříve nastínil, v jakém duchu probíhala jednání na příklad o nelegální migraci do Spojených států, přičemž prezident údajně navrhl migranty postřílet. Migrační politika Trumpovy administrativy byla údajně i důvodem jeho následné rezignace. Ze stejného důvodu měla rezignovat i Nielsenová.

Taylor se nyní řadí mezi prezidentovy přední odpůrce. V rámci nadcházejících voleb spolupracuje na příklad s politickým výborem The Lincoln Project. Napřímo je zainteresován i v kampani Joe Bidena. Na twitteru tak reagoval na čerstvé průzkumy, které nadále poukazují na klesající popularitu prezidenta mezi ženami.

Taylor odhalil v sérii několika příspěvků netaktní vystupování prezidenta vůči bývalé ministryni Nielsenové a řadě jiných žen z jeho kabinetu. Nielsenovou prý prezident ustavičně oslovoval „zlato“ nebo „drahoušku“ namísto „paní ministryně“.

I’ll never forget how @realDonaldTrump frequently called his blonde, female Secretary of Homeland Security “sweetie” and “honey” rather than “Madam Secretary.”

Prezident měl mít často i nejapné poznámky vůči vzhledu některých žen ze svého personálu, a to ať už k celkové vizáži nebo jejich proporcím.Trump prý ženy kritizoval i za to, že na veřejnosti nevystupovaly dostatečně tvrdě. Dle Taylora se navíc během oficiálních setkání v Oválné pracovně prezident nevyhnul ani sexistickým poznámkám.

I’ll never forget the time @realDonaldTrump hailed a female aide into the Oval Office from the hallway, only to realize it was a more junior aide. “Whoa, I thought you were XXXXX, and I was going to say, ‘You’ve lost a lot of weight!’l