Časopis Time rozhodl: Osobností roku je aktivistka Greta Thunbergová

Greta Thunbergová, která v lednu oslaví sedmnácté narozeniny, inspirovala vznik světového studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost). To se snaží demonstracemi přimět zejména politiky, aby urychleně a konkrétními činy bojovali proti globálnímu oteplování.

Pozoruhodnou osobností se Thunbergová stala poté, co loni v létě ve Stockholmu začala chodit demonstrovat před švédský parlament s transparentem s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i z dalších států, kteří takto začali stávkovat každý pátek.

Titul osobnost roku časopis Time uděluje od roku 1927 a oceňuje jím lidi, kteří ať už v dobrém nebo ve zlém stáli za nejvlivnějšími událostmi roku. Loni magazín ocenil několik novinářů, kteří statečně hájili pravdu. O titul se podělili zavražděný saúdskoarabský žurnalista Džámal Chášukdží, dva věznění barmští reportéři pracující pro agenturu Reuters a novináři amerického deníku Capital Gazette, v jehož redakci loni zabil střelec pět lidí.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6