CDC po Trumpově kritice nebude měnit doporučení k otvírání škol

"Naše doporučení jsou naše doporučení, poskytneme ale dodatečné referenční dokumenty ve snaze pomoci komunitám, které se snaží otevřít... Není to revize doporučení, chceme jenom vydat dodatečné informace, abychom pomohli školám použít rady, které jsme předložili," řekl Redfield.

Seznam opatření sestavený CDC v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru není nový, podle televize CNN jeho současná podoba platí už od května. Zvýšené pozornosti se mu dostává v rámci aktuálních debat o znovuotevření základních a středních škol po letních prázdninách. CDC doporučuje mimo jiné posílení hygienických návyků včetně nošení pokrývek obličeje, změny v harmonogramu výuky a rozmístění lavic nebo uzavření společných prostor ve školách.

Obnovování prezenční výuky se bude odvíjet od rozhodnutí států či lokálních činitelů, snaží se do něj ale promlouvat i prezident Trump. Ve středu na twitteru pohrozil, že by mohl "přerušit financování" pro školy, které se na podzim neotevřou. Podle listu The New York Times (NYT) mohlo jít o prázdnou výhrůžku, neboť "prezident nemá žádnou kontrolu nad asi 90 procenty rozpočtů školních okrsků" a "má malou kontrolu nad federálními prostředky, které vyčlenil Kongres".

Trump kritizoval také doporučení CDC, která označil za "velmi tvrdá a nákladná". Viceprezident Pence i Bílý dům později naznačili, že doporučení se budou měnit. Redfield dnes v reakci na prezidentovy výhrady opakoval, že pokyny jeho agentury nejsou závazné. "Znovu ty školy otevřít a udělat to bezpečným způsobem je momentálně klíčovou iniciativou pro veřejné zdraví," dodal.

Debaty o budoucnosti školství přicházejí ve Spojených státech v čase sílící epidemie nemoci covid-19. Mnohé státy kvůli znepokojivé situaci pozastavily uvolňování karanténních opatření nebo je dokonce obnovují. Přední epidemiolog z Národního ústavu zdraví (NIH) Anthony Fauci ve středečním rozhovoru řekl, že státy, které mají zásadní problémy, by měly vážně uvažovat o uzavírkách.

Trump podle NYT volí přístup "všechno, nebo nic" a nevyjadřuje podporu kompromisním plánům, které se na mnoha místech projednávají. Agentura AP popisuje, že rostoucí skupina odborníků na veřejné zdraví navrhuje, aby úřady v souvislosti s otvíráním škol zvážily současné uzavírky jiných zařízení, jako jsou bary či posilovny.

"Musíme si ujasnit, co jakožto společnost považujeme za priority, a některé věci prostě možná budou muset počkat," řekla epidemioložka z Bostonské univerzity Helen Jenkinsová. "Myslím, že ti, kdo o tom rozhodují, před sebou mají těžkou volbu," dodala.