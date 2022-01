CDC: Současná vlna epidemie v USA není na vrcholu

Po čtvrtku týdenní průměr zachycených infekcí narostl na zhruba 600.000 na den, zatímco americká bilance hospitalizací s koronavirem stoupla nad 125.000 pacientů a dostává se blízko k absolutnímu rekordu z loňského ledna. Denní počty úmrtí, do nichž se nákazy a hospitalizace promítají s odstupem, zatím nijak dramaticky nerostou.

"Mám za to, že jsme ještě tady ve Spojených státech neviděli vrchol," uvedla Walenská v rozhovoru s televizí NBC News. V uplynulých dnech se objevily predikce, že aktuální vlna způsobená koronavirovou variantou omikron by mohla být poměrně krátká a že zlom by mohl přijít už příští týden. Ve federálním distriktu americké metropole Washingtonu, který jistou dobu evidoval nejvyšší výskyt infekcí na obyvatele, zvrat nastal už tento týden, v celých USA ale trendy zůstávají nepříznivé.

"Stále vidíme ta čísla narůstat," konstatovala dnes Walenská. Šéfka CDC vystupovala v ranním televizním vysílání před očekávaným brífinkem, který je podle CNN první samostatnou akcí tohoto druhu v podání CDC od loňského léta. Walenská jej pořádá poté, co se její agentura stala terčem kritiky ohledně své komunikace, zejména v souvislosti s úpravou doporučení kolem karantény po infekci.

CDC v závěru loňského zkrátila povinnou izolaci z deseti na pět dní, přičemž neuvádí jako podmínku ukončení karantény negativní test na koronavirus. Podle deníku The New York Times mnozí odborníci na veřejné zdraví tento posun hodnotili jako riskantní, někteří vládní agenturu podezírali z kapitulace pod tlakem firem, které trápí personální problémy.