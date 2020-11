Čekání na vítěze v USA provází řada dezinformací

Odborníci na šíření dezinformací dlouho před vyvrcholením voleb varovali, že případné zpravodajské "vakuum" po ukončení hlasování by mohlo být úrodnou půdou pro nejrůznější konspirační teorie. "Mnozí jsou neustále přišpendlení k sociálním médiím v naději, že z toho vytěží nějaké nové informace, přičemž je pravděpodobné, že narazí na dezinformace," popisovala vývoj v rozhovoru s deníkem The New York Times výzkumnice z ústavu Shorenstein Center při Harvardově Univerzitě Joan Donovanová.

A o příklady nepodložených či nepravdivých zpráv spojených s volbami není nouze, web BuzzFeed News jich už ve středu evidoval přes dvě desítky. Objevovaly se zavádějící informace o dění u hlasovacích místností, předčasná tvrzení o výsledcích v různých státech a zejména dezinformace vytvářející dojem, že dochází k rozsáhlým podvodům. Problematický obsah přicházel i z kanálů napojených na Demokratickou stranu, mnohem viditelnější ale byly prohřešky republikánského tábora.

Důvodem je především počínání prezidenta Trumpa, kterému sociální síť Twitter za poslední dva dny připojila výstražné popisky nejméně k sedmi příspěvkům. Dnes platforma zakročila proti jeho vyjádření, že hlasy doručené po volebním dni "nebudou započítány". To není pravda, neboť řada amerických států uznává i korespondenční hlasy přijaté po uzavření hlasovacích místností, pokud byly odeslány včas.

Ve středu zase Trump propagoval příspěvek, který naznačoval, že jeho rivalovi Joeu Bidenovi ve státě Michigan z ničeho nic přibylo přes 130.000 hlasů. Daná grafika byla ale ve skutečnosti výsledkem překlepu při vytváření mapy výsledků, která byla záhy opravena.

Twitter problematické prezidentovy příspěvky jednak překrývá štítkem s upozorněním na možnou dezinformaci, jednak omezuje možnosti pro jejich sdílení. Popisky k Trumpovým vyjádřením připojoval i Facebook, celkově ale podle televize CNN větší ze dvou platforem postupovala mírněji.

Nepodložené a zavádějící informace na twitteru šířilo i více lidí z Trumpova okolí. Jeho syn Eric například sdílel video původně přidané na účet napojený na konspirační teorii QAnon, které prý mělo zachycovat pálení hlasovacích lístků odevzdaných ve prospěch prezidenta. Podle lokálních činitelů z daného města ve Virginii ale nešlo o oficiální volební materiály, nýbrž o "vzorky" hlasovacích lístků.

Podobné manipulace jsou na sociálních sítích prezentovány jako důkazy, že Demokratická strana se snaží Trumpovi ukrást volební vítězství. Prezident takové obvinění vznesl už mnohokrát, volební pozorovatelé a média ovšem žádné události v tomto duchu nepozorují. Přesto se na twitteru a facebooku stala populární hesla jako StopTheSteal ("zastavte krádež") odkazující na údajné falšování volebních výsledků.

"Na facebooku je protrumpovská skupina Stop The Steal, kde se mluví o nejrůznějších volebních podvodech. Opravdová studnice dezinformací. Počet členů skupiny v tuto chvíli narůstá asi o 1000 každých deset sekund," uvedl zpravodaj CNN Donie O'Sullivan. Později však tweet odstranil s tím, že růst skupiny činil ve skutečnosti 100 členů za deset sekund.

Kromě Facebooku a Twitteru se s volebními dezinformacemi potýká i YouTube, byť dění na této platformě nepoutá takovou pozornost. Server na sdílení videí patřící pod společnost Google si ve středu vysloužil kritiku mimo jiné za to, že nezasáhl proti videu televize One America News Network s titulkem "Trump zvítězil". Video nasbíralo nejméně statisíce zhlédnutí.

Podle novináře Caseyho Newtona, který se specializuje na zpravodajství o sociálních sítích, celkově přístup YouTube k volebním dezinformacím neodpovídá aktuálním hrozbám. Newton ve své analýze uvádí, že platforma počítala s jedním postupem pro různé druhy problematického obsahu, a měla by se poučit z kroků Facebooku a Twitteru. Rozhodnutí ponechat na svém webu zmíněné video o Trumpově vítězství YouTube hájil s tím, že nenaplňuje parametry pro tvrdší zásah.