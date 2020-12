Centrem města Nashville otřásla mohutná exploze

Podle místního zpravodajského webu The Tennessean výbuch středem Nashvillu otřásl kolem 06:45 ráno místního času (13:45 SEČ). Na místo vyrazili hasiči, kteří se snaží uhasit rozsáhlý požár.

Místní stanice WKRN uvedla, že vybuchl zaparkovaný obytný vůz. Policie si ale podle ní zatím nemyslí, že by šlo o úmyslný čin. Příčina neštěstí není jasná.

Here’s another video from Buck McCoy from downtown #Nashville. Look at the destruction. My god. https://t.co/SmPxzo739a pic.twitter.com/rF2pdiRFXS