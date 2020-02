Chaos v Iowě nebere konce. Za vítěze voleb se prohlásil Sanders

V prohlášení to oznámil Sandersův poradce Jeff Weaver, který přepočet na delegáty označil za překonaný a zbytečný systém.

.@BernieSanders campaign declares victory in the Iowa Caucus, calls the SDE totals an "antiquated and meaningless metric" and says the count "will never be known with any kind of certainty." Releases a bunch of discrepancies in precincts they think will boost Sanders: pic.twitter.com/QJ0ti6oWlQ