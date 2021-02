Chicago obnoví prezenční výuku, odhlasovali si to sami učitelé

Odbory se rozhodly nechat rozhodnout samotné učitele a v úterním elektronickém hlasování 67 procent hlasujících schválilo bezpečnostní opatření pro školy a třídy. Ve čtvrtek se tak do škol bude moci vrátit 5200 žáků speciálních tříd a předškolních zařízení. Od 1. března se pak začnou otevírat třídy na prvním a druhém stupni škol pro 62.000 dětí. O termínu obnovy výuky na středních školách se ještě nerozhodlo.

Plán bezpečné výuky počítá s odvětráváním tříd, testováním a dohledáváním kontaktů nakažených. Předpokládá také přednostní očkování učitelů a umožní těm, kdo mají v rodině člena z ohrožené skupiny obyvatel, pracovat stále z domova. O případném znovuuzavření školy se bude rozhodovat podle epidemických údajů v dané čtvrti.

Schválení plánu umožní ukončit dlouhodobý spor učitelských odborů s chicagskou starostkou Lori Lightfootovou a školským úřadem, který naléhal na obnovu prezenční výuky. V minulých týdnech se napětí vyostřilo, když úřady pohrozily, že učitelům, kteří se odmítnou vrátit do školy, neumožní dále učit na dálku.

Tlak na obnovu prezenční výuky roste v celých Spojených státech jednak kvůli nákladům na výuku na dálku, jednak kvůli tomu, do jaké míry to zasahuje do života rodin. V mnoha oblastech jsou školy zavřené od loňského jara a debata o jejich otevření je mnohde velmi živá, napsala agentura Reuters.