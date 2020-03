CIA se 11 let nabourávala do čínských serverů, tvrdí firma Quihoo

Quihoo tvrdí, že CIA cílila na čínský letecký a energetický sektor, výzkumné organizace, internetové společnosti a vládní agentury. Dodala, že špehování leteckých společností zřejmě mohlo sloužit ke sledování cest "významných osob", aniž by informaci dále upřesnila.

Čínská společnost dle serveru forbes.com zveřejnila vzorky zachyceného škodlivého softwaru, který se podle ní shoduje s programy, jež zveřejnil server WikiLeaks jako součást tajného balíčku CIA určeného pro kyberšpionáž. Uveřejnila také analýzu časů, kdy byl software vytvořen, které odpovídají denní pracovní době na východním pobřeží USA, kde americká rozvědka sídlí.

For over a decade, a hacker group affiliated with #CIA, APT-C-39,has been attacking Chinese organizations in fields of aerospace, scientific research, and oil industry, Chinese tech giant 360 Security Technology has disclosed to the Global Times on Tuesday. pic.twitter.com/8pGNwCou9e