Číňanka vnikla do Trumpova sídla a lhala agentům. Soud vynesl trest

Za mřížemi odsouzená stráví zhruba ještě týden, protože se jí do trestu započítává doba, kterou strávila ve vazbě, informovala agentura AP.

Federální soudce Roy Altman rovněž nařídil vyhoštění Jü-ťing Čangové po odpykání trestu. Žena byla ve vazbě od svého zatčení letos 30. března.

Soudce Altman uvedl, že se dopustila vážného porušení zákona, když vstoupila na vládní pozemek, zvláště, když tam pobývá americký prezident. Obžaloba pro Číňanku požadovala 18měsíční trest, neboť Čangová údajně "lhala všem", včetně agentům Tajné služby, recepčnímu i taxikáři.

U ženy a v jejím hotelovém pokoji se rovněž našla podezřelá elektronika. "Určitě to nesvědčí o tom, že by šlo o nějakou zbloudilou turistku. Měla své úkoly," řekl státní zástupce Rolando Garcia bez dalších podrobností. Čangové podle něj nešlo jen o to "pořídit si fotku se známým člověkem".