Banka omylem poslala 175 miliónů dolarů na špatný účet. Příjemce peníze nechce vrátit

V roce 2016 kosmetická značka Revlon koupila společnost Elizabeth Arden. Poskytnutý úvěr na odkoupení kosmetické značky činí téměř dvě miliardy amerických dolarů, který z velké části drží investiční společnost Brigade Capital Management. Na základě syndikovaného úvěru má vedoucí roli právě Citibank, která organizuje zapojení dalších bank, uzavření smlouvy, čerpání, kontroly, platby úroků a splátky jistiny.

Podle CNN měla Citibank zaslat investiční společnosti Brigade Capital Management splátku ve výši 1,5 miliónů dolarů, ale podle vyjádření Citibank byla v důsledku administrativní chyby zaslána částka 175 miliónů dolarů. Investiční firma odmítá peníze vrátit, protože podle ní není jasné, že finanční prostředky byly zaslány v důsledku provozní chyby.

Citibank podala žalobu na investiční firmu v New Yorku. Ve své stížnosti banka uvádí, že firma zaujala neopodstatněné stanovisko a to, že přeplatek posloužil jako vyplacení celé pohledávky společnosti Revlon. Podle CNN další věřitelé Revlonu obdrželi chybné platby ve výši 900 miliónů dolarů. „Rychle jsme zaznamenali chybu a přijali jsme příslušná opatření, abychom prostředky získali zpět,“ řekl mluvčí Citibank.

Firma Brigade Capital Management neposkytla žádné vyjádření. Soud v úterý nařídil, že firma musí přeplatek vrátit nebo s nimi jinak nedisponovat do hlavního líčení 31. srpna letošního roku. „Jakýkoliv jiný výsledek by ohrozil stabilitu bankovního systému a odměnil ty subjekty, které se snaží vydělat na provozních chybách,“ píše Citibank, která dodala, že společnost Brigade Capital neměla žádný důvod očekávat tak vysokou platbu od Revlonu a to v důsledku celosvětové pandemie covid-19.

Celosvětová pandemie se dotkla i kosmetického průmyslu, protože v době karantény lidé za kosmetiku utráceli mnohem méně peněz. Akcie Revlonu klesly z 27 amerických dolarů na 7,71. „Žádná společnost, natož zoufalá maloobchodní jako je Revlon by nikdy nevydělala tak výraznou částku, aby mohla předčasně splatit úvěr, protože v současné době musí řešit finanční důsledky způsobené probíhající pandemií,“ uvedla Citibank ve své stížnosti pro soud.