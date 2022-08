Člen Islámského státu ze skupiny The Beatles dostal v USA doživotí

Elsheikh se podílel na únosech a stejně jako ostatní členové skupiny, nosil před rukojmími masku. Elsheikh na dnešním stání nemluvil a jeho právník řekl, že se proti rozsudku odvolá.

"Toto stíhání strhlo masku krutému a sadistickému členu Beatles," sdělil zástupe soudce Raj Parekh. Soud letos Elsheikha usvědčil z držení rukojmí, vražd a z dalších zločinů.

Čtyřčlenná skupina britských radikálů The Beatles měla na starosti západní zajatce. Její členové se objevili na několika videích, která ukazovala popravy britských a amerických zajatců. Jejich oběťmi byli například američtí novináři James Foley a Steven Sotloff a humanitární pracovníci Kayla Muellerová a Peter Kassig. Muellerovou podle AP několikrát znásilnil bývalý vůdce IS abú Bakr Bagdádí. Tato skupina byla mezi 26 rukojmími zajatými v letech 2012 až 2015, kdy IS kontroloval části severního Iráku a Sýrie.

Už v dubnu americký soud poslal na doživotí za mříže jiného člena The Beatles Alexandu Koteye. USA přistoupily na to, že udělí nejvýše doživotní tresty výměnou za vydání Koteye a Elsheikha do USA.

Parekh dnes řekl, že je těžké popsat brutalitu Elsheikhových činů. "Nemáme pro to slovník," sdělil.

U soudu dnes před vynesením výše trestu vypovídaly některé oběti radikálů. Patřil k nim dánský fotograf Daniel Rye Ottosen, jehož skupina pustila po zaplacení výkupného. Řekl, že pro něj bylo nejhorší ticho během zajetí a po něm, když se ocitl sám se svými myšlenkami. Když ho Elsheikh a ostatní bili, byla to pro něj skoro úleva. "Teď vím, že jsem se tehdy soustředil na bolest, což je mnohem snazší než být sám s vlastními myšlenkami," řekl Ottosen.

Zvlášť blízký si byl s Foleym a naučil se zpaměti dopis, který chtěl Foley napsat rodině na rozloučenou. Po propuštění ho pak byl schopen nadiktovat Foleyho rodičům.

Foleyova matka Diane řekla, že trest pro Elsheikha poslouží jako odstrašující příklad ostatním, kteří by chtěli unášet lidi. "Vaši lidskost ovládla nenávist," sdělila Diane Foleyová u soudu v den, kdy si připomenula 8. výročí stětí svého syna.

Další, kteří u soudu vypovídali, sdělili, že byli převáženi do různých věznic a vždy se děsili, že se tam objeví členové Beatles. Elsheikh a ostatní byli hlavními vyjednávači o rukojmích, nechávali rukojmí psát e-maily rodinám s požadavky na výkupné. Pravidelně rukojmí bili, nutili je bít se navzájem, hrozili mučením ponořováním do vody a nechávali je dívat se na vraždění jiných zajatců.