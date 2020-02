CNN: Twitter schválil profil smyšleného kandidáta do voleb v USA

"To, že náctiletá osoba byl schopna ve svém volném čase bez významnějších prostředků rychle vytvořit fiktivního kandidáta a získat pro něj od Twitteru ověření (identity) vyvolává otázky ohledně připravenosti této společnosti zvládnout to, jak se budou na její platformě odvíjet volby roku 2020," konstatuje CNN. Američané budou na začátku listopadu kromě prezidenta volit také členy obou komor Kongresu a guvernéry 11 států.

Neexistující politik Walz prý dostal odznak pro ověřené účty při širší snaze Twitteru potvrdit autenticitu profilů spojených s předvolební kampaní. Ono modré políčko je klíčovým prvkem fungování dané sociální sítě, která jej uděluje oficiálním účtům nejrůznějších celebrit, politiků, novinářů či institucí. V rámci úsilí souvisejícího s nadcházejícími volbami platforma od prosince známkou důvěryhodnosti opatřila téměř 1500 profilů kandidátů ve snaze "pomoci zkvalitnit informace pro voliče".

Když Twitter svou iniciativu oznámil, zmíněný středoškolák ze státu New York se rozhodl, že ověřovací proces otestuje. "O vánočních prázdninách jsem se trochu nudil a spoustu jsem se toho naučil z hodin dějepisu, ale také ve zprávách se více mluvilo o dezinformacích," vysvětlil mladík CNN, která vzhledem k věku neuvádí jeho jméno.

Vytvoření twitterového profilu mu prý zabralo asi pět minut, dalších 20 minut věnoval tvorbě webové stránky Andrewa Walze. Využil při tom mimo jiné fotografii staženou z webu This Person Does Not Exist ("tato osoba neexistuje"), na němž jsou k dispozici realisticky vypadající snímky lidí generované sofistikovaným algoritmem. Identitu virtuálního kandidáta pak dotvořil vyplněním dotazníku na webu Ballotpedia, který pomáhá Twitteru s ověřováním politických profilů.

Student řekl CNN, že Twitter ani jeho partnerská platforma nepožadovali žádné dokumenty nebo doklad totožnosti jako důkaz, že Andrew Walz je reálně existující osobou. "Ballotpedia tady rozhodně pochybila," reagoval šéf organizace Geoff Pallay.

Twitter po upozornění reportéra daný účet vyřadil z provozu a v prohlášení uvedl, že vytvoření účtu pro falešného kandidáta porušuje pravidla této sociální sítě a účet byl natrvalo zablokován. Jeden z mluvčích platformy přitom nedávno uváděl, že nesprávné udělení symbolu pro ověřený profil by bylo v kontextu předvolební kampaně tím "nejhorším možným scénářem".

Profil fiktivního kandidáta Walze měl před zablokováním pouze deset sledujících. Jeho autor jej úmyslně nepropagoval a uvedl, že twitter považuje za užitečnou službu. Podle něj by sociální síť mohla prověřování kandidátů snadno vylepšit například kontrolou záznamů Federální volební komise nebo žádostí o předložení dokladu totožnosti. "U mě to nebylo potřeba" konstatoval.