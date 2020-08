Proč kandiduje Kanye West? Pravý důvod naznačil rapper v rozhovoru

Již dříve tento týden informovala stanice CNN, že jméno Kanye Westa by se vedle Donalda Trumpa a Joe Bidena mohlo též objevit na volebních lístcích v rámci prezidentských voleb. CNN zároveň uvedla, že zasadit by se o to měli údajně představitelé z Republikánské strany, mezi nimiž se prý nacházejí i lidé z Trumpova užšího kruhu.

Spekulace ohledně toho, jakou roli ve Westově kampani Republikáni nebo dokonce samotný prezident hrají, se začaly objevovat poté, co americký rapper začal usilovat o zařazení na soupisku kandidátů ve státě Wisconsin. Do té doby se totiž West soustředil výhradně na republikánské a demokratické státy. Wisconsin je ale zatím prvním „vrtkavým“ státem, kde se rapper výrazněji angažuje.

Na rozdíl od ryze demokratických nebo republikánských států je Wisconsin specifický tím, že se historicky pyšní poměrně vyrovnanou politickou podporou místních voličů. Pro státy jako je Wisconsin se tak používá označení „swing states“, přičemž sami kandidáti vědí, že největší šance na výhru mají právě tam.

Vztah prezidenta Trumpa a Kanye Westa přitom není pro veřejnost žádným tajemstvím. Sám prezident však ve středu popřel, že by byl jakkoli v souvislosti s nadcházejícími volbami s Kanyem v kontaktu. ,,Mám Kanyeho velice rád, ale s jeho kandidaturou nemám nic společného,“ uvedl Trump.

Na druhou stranu jsou Demokraté ve Wisconsinu přesvědčeni, že jde o jasný útok na voliče Joe Bidena. Konkrétně poukazují na místní skupinu mladých afro-amerických voličů, na které výrazně cílí Trumpova kampaň. Aktuálně mezi Afroameričany však vede Biden, a to konkrétně u 83 % z nich, jak naznačují průzkumy.

Ve státech jako Wisconsin, kde volby bývají velice těsné, by ale ztráta byť několika málo voličů mohla výrazně promluvit do konečných výsledků. West navíc nyní svou pozornost hodlá obrátit na další swing state, Ohio.

V rozhovoru pro časopis Forbes byl Kanye přímo dotázán, zda cílem jeho kampaně je uškodit Joe Bidenovi, přičemž zareagoval slovy, že ,,to nepopírá“. Kanye zároveň však odmítl poskytnout detailnější informace o strategii své kampaně nebo o tom, kdo za ní stojí.

Zatímco není jisté, do jaké míry bude americký rapper schopen zamíchat kartami v pro oba kandidáty klíčových státech, dá se s jistotou říci, že i pokud by se dostal na volební soupisku ve státech, kde je ještě možné se registrovat, nebudou mu místní elektorální hlasy stačit ani v případě, že by ve všech z nich zvítězil. Tuto skutečnost ostatně i on sám v rozhovoru s Forbes uznal.