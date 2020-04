Co se stane, když zemře Kim Čong-un? USA chystají krizový plán

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Je vůdce KLDR nemocný nebo ne? To je otázka, na kterou se dnes ptá velká část světa. Spekulace o zdravotním stavu Kim Čong-una vypukly v půlce dubna, kdy zmeškal oslavu narozenin svého dědečka zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Televize Fox News ale zašla ještě dál a zmapovala, co by smrt Kim Čong-una znamenala pro obyvatele Severní Koreje nebo sousední Čínu a USA.