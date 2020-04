Covid-19 si vybírá vysokou daň: 76 tisíc mrtvých, tři čtvrtiny jsou z Evropy

Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje.

Téměř tři čtvrtiny všech obětí pocházejí z Evropy, která zaznamenala asi polovinu všech nakažených. Co do počtu infikovaných jsou však nyní nejvíce zasaženou zemí USA, kde se koronavirus potvrdil již u téměř 369.000 lidí. To je jen o něco méně než ve Španělsku, Itálii a Německu dohromady, které jsou v tomto ohledu nejpostiženější státy v Evropě.

Počet obětí v pevninské Číně, kde se koronavirus objevil na sklonku loňského roku poprvé, již překonalo šest zemí, kromě již zmíněné Itálie, Španělska a USA také Británie, Francie a Írán. Větší počet obětí je dokonce i v americkém státu New York s necelými 20 miliony obyvatel, který je ohniskem pandemie v USA.

Na 289.000 lidí se však již z nákazy koronavirem podle oficiálních statistik zotavilo. Nejlepší poměr nakažených ku uzdraveným má Čína, kde se infikovalo necelých 83.000 lidí a přes 77.000 se jich zotavilo. Druhý největší počet uzdravených má Španělsko (43.208) následované Německem (36.081).

Agentura AFP nicméně upozorňuje, že skutečné počty obětí, nakažených i vyléčených se velice pravděpodobně od oficiálních statistik liší. Většina zemí má jen omezené možnosti testovat svoje obyvatele na přítomnost viru a často tak činí jen u lidí vykazujících symptomy či dokonce vyžadujících hospitalizaci. Velké množství zejména postarších lidí také mohlo covid-19 podlehnout, aniž podstoupili testy na koronavirus. Odborníci také upozorňují, že u řady lidí se projevují jen velmi mírné či dokonce žádné příznaky, testy na nákazu proto nepodstupují.