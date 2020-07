Covid-19: USA mají nový rekord v počtu nakažených za den, krizi hlásí Kalifornie

Počty nových případů covidu-19 prudce stouply během uplynulého týdne, kdy byly denní rekordy několikrát překonány. USA, v nichž žijí čtyři procenta světové populace, evidují zhruba čtvrtinu všech celosvětově hlášených případů covidu-19 a zemřelých, píše Reuters. Na světě se přitom od prosince, kdy byl nový koronavirus identifikován v Číně, nakazilo více než 10,6 milionu lidí a více než polovina milionu zemřela.

Jenom v okrese Los Angeles počet lidí s koronavirovou nákazou narostl během středy o 2002 na 105.507, oznámily podle Reuters úřady desetimilionového okresu.

Čtyřicetimilionová Kalifornie, která je nejlidnatějším státem USA, ve středu podle CNN zaznamenala druhou nejvyšší denní bilanci za dobu pandemie, když se nákaza za 24 hodin potvrdila u dalších 6367 lidí.

#COVID19 continues to spread at an alarming rate.



Effective immediately, 19 counties must close indoors operations for the following sectors:



- Restaurants

- Wineries

- Movie theaters & family entertainment

- Zoos, museums

- Cardrooms



Bars must close ALL operations.