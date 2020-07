Covid-19: USA mají sedmý den v řadě přes 60 tisíc nových případů

Za 24 hodin (mezi pondělními 02:30 SELČ a dnešními 02:30 SELČ) zaznamenali v USA 61.288 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, a celková bilance nakažených od počátku epidemie tak už přesáhla 3,82 milionu. Dosavadním rekordem je 77.638 nových případů za 24 hodin, který hlásila JHU minulý pátek.

S covidem-19 za uplynulých 24 hodin zemřelo v USA 448 lidí, a bilance tak vzrostla na 140.922 úmrtí.

Spojené státy jsou pandemií zdaleka nejpostiženější zemí na světě. V počtu nakažených je následují Brazílie (2,1 milionu) a Indie (1,1 milionu). S covidem-19 zemřelo po USA nejvíce lidí v Brazílii (přes 80.000) a Británii (přes 45.000).

Nejhorší situace je v USA nyní na jihu a západě země, ukazuje mapa. Například v Los Angeles zaznamenali o víkendu nový rekord v počtu hospitalizovaných s covidem-19.

#US - In LA, community fridges feed people hit by pandemic. #AFP

📸 @Robyn_Beckhttps://t.co/NhdnzSybnD pic.twitter.com/6FlHNtr8Wr