Covid-19: USA mají téměř 60 tisíc nově nakažených, Florida hlásí rekord

Vyplývá to z údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) V porovnání s rekordními přírůstky z předchozích dní, které podle JHU přesahovaly 65.000 infekcí, jde o pokles.

Spojené státy od počátku epidemie evidují 3,301.820 nakažených, z čehož 135.171 lidí zemřelo. Za posledních 24 hodin v souvislosti s covidem-19 země evidovala 442 úmrtí.

Florida nově ohlásila přes 15.000 případů. Pokud by byl stát na jihu USA samostatnou zemí, měl by za 24 hodin čtvrtý nejvyšší denní přírůstek po Spojených státech, Brazílii a Indii, uvádí agentura Reuters. Jde také o vyšší denní bilanci, než kterou na vrcholu epidemie evidovala jakákoliv evropská země, nebo jedno z prvních amerických ohnisek stát New York. Rekordní přírůstek 12.847 infekcí New York zaznamenal 10 dubna.

Na Floridě žije okolo sedmi procent z 328milionové populace Spojených států. Stát rovněž za uplynulý den oznámil rekordní počet provedených testů - bezmála 143.000.

V boji proti šíření nemoci republikánský guvernér Ron DeSantis nařídil uzavřít bary, i nadále ovšem odmítá nařídit povinné nošení roušek. V sobotu se také ve státě, který je Američany i cizinci oblíbenou turistickou destinací, otevřel zábavní park Disney World.