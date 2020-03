COVID-19 v USA: Desítky milionů lidí mají zůstat doma a nevycházet

"Vím, co lidé chtějí slyšet. Že to bude záležitost týdnů, a pak bude všechno v pořádku," prohlásil dnes na tiskové konferenci newyorský guvernér Andrew Cuomo. "Nevěřím, že to budou týdny, budou to nejspíš měsíce," upozornil.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. WATCH LIVE: https://t.co/uSqQdxYRUQ — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 21, 2020

Koronavirem se nakazil jeden z úředníků blízkých viceprezidentu Miku Penceovi, sám Pence povečeřel minulý týden s brazilskou delegací, jejíž jeden člen byl nositelem viru. Pence podstoupí test na koronavirus ještě dnes, stejně jako jeho manželka.

Město New York převzalo milion respirátorů a nakoupí 6000 ventilátorů. Aktuální potřeba je ale pětinásobná. New York hodlá využít jeden z hlavních městských konferenčních komplexů a areál několika státních univerzit k rozmístění nemocničních lůžek. "Doslova prolézáme celý svět, abychom zajistili dodávky," řekl na tiskové konferenci Cuomo. Lůžková kapacita by se měla z nynějších 50.000 zvýšit na 75.000. Armáda má dodat čtyři polní nemocnice.

Jako první v USA zavedl přísné epidemiologické regule stát Kalifornie. Jeho obyvatelé smějí z nařízení guvernéra Gavina Newsoma chodit jen do obchodů s potravinami, do lékáren a čerpacích stanic. V pátek příkladu Kalifornie následovaly státy New York, Illinois a Connecticut. Žádný z nich se zatím nerozhodl porušování nových nařízení trestat.

Ve státě Washington, který zaznamenal první případ onemocnění a má v USA nejvyšší počet mrtvých, si zdravotnická zařízení stěžují na akutní nedostatek personálu, podobná situace je podle agentury AP ve státech Illinois a New Jersey. Epidemie odhalila naléhavost dlouhodobých problémů včetně špatně placeného pomocného personálu. Nejhorším příkladem se stal penzion pro seniory Life Care Center na předměstí Seattlu, kde zemřelo 35 lidí kvůli kontaktu s nakaženým personálem. Ten z obav před ztrátou výdělku docházel do práce i s příznaky nemoci.

V léčebnách dlouhodobě nemocných, které jsou častými ohnisky nákazy, stejně jako v domech pro seniory pracuje kriticky málo vyškolených lidí, uvádí AP. Takových ústavů je v USA 15.000. "Jejich osazenstvo je nejohroženější. Ústavy nemají, co potřebují, je tam málo personálu a mnoho klientů. Jsem z toho zděšen," řekl novinářům právník Steven Levin, který se situaci domovů pro seniory dlouhodobě věnuje.