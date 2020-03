COVID-19 změnil termíny demokratických primárek v USA, bude náhradní "superúterý"

Už v březnu odložil primárky stát Ohio, podle informací listu The New York Times (NYT) by se novým datem mohlo stát úterý 2. června. Toto datum si již jako náhradní termín zvolily státy Indiana, Pensylvánie, Delaware, Connecticut, Maryland a Rhode Island. Řádným termínem je 2. červen pro státy New Jersey, Montana, Nové Mexiko, Jižní Dakota a pro hlavní město Washington.

První červnové úterý se tak nejspíš stane po 10. březnu dalším, tentokrát náhradním "superúterým", které může o konečném výsledku primárek rozhodnout. Při hlasování 10. března získal bývalý viceprezident Joe Biden před svým sokem Berniem Sandersem náskok, který mnozí považují za rozhodující. V úterý 2. června by své vítězství mohl stvrdit.

Ve hře totiž bude ten den 822 delegátů pro celostátní konferenci, na níž se o Trumpově soupeři rozhodne. K vítězství potřebuje nejúspěšnější kandidát podporu 1991 delegátů. Biden jich má zatím 1214 hlasů, Sanders 910. Podle mnohých amerických komentátorů je ovšem otázkou, zda Sanders i v případě neúspěchu boj s Bidenem vzdá. Před čtyřmi lety, kdy byl protikandidátem Hillary Clintonové, z boje neodstoupil.

Ve výjimečné situaci je stát New York, který epidemie koronaviru ze všech amerických států zasáhla daleko nejvíc. Podle NYT chtějí tamní funkcionáři Demokratické strany přeložit primárky z původního 28. dubna až na 23. červen, tedy dlouho po termínové uzávěrce určené vedením strany. Podle newyorského listu by hlasy odevzdané kandidátům mohly v takovém případě propadnout. V obdobné situaci jsou státy Louisiana a Kentucky.

Stát Wisconsin, který má mít primárky 7. dubna, termín zatím nezměnil, přestože tamní guvernér nařídil všem občanům karanténu. Voliči prý mají hlasovat poštou.