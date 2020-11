"Covid je masivní zabiják." V USA už i republikánští guvernéři nařizují přísnější restrikce

V Severní Dakotě zavedl guvernér Doug Burgum povinnost nosit roušky a omezil fungování restaurací. Opatření platí až do poloviny prosince.

Ve státě Západní Virginie guvernér Jim Justice s okamžitou platností nařídil, aby lidé ve vnitřních prostorách veřejných budov nosili roušky. Dosud byly tyto ochranné pomůcky povinné jen v případech, kdy nebylo možné dodržovat bezpečný odstup. "Tato věc je masivní, masivní zabiják," napsal Justice o koronaviru a jím způsobované nemoci covid-19.

If you feel that you don’t want to wear a mask, then the answer is simple: don't go into businesses or any other public buildings and risk harming your fellow West Virginians. Too many of our neighbors are getting sick, going to the ICU, and dying.