Koronavirus opět zmutoval. Varianta mí se vyhýbá imunitě

V souladu s novými pravidly, podle kterých jsou mutace nazývané písmeny řecké abecedy, dostala nová varianta název mí. Podle WHO představuje mí rostoucí nebezpečí pro světové zdraví.

Varianta byla poprvé zachycena v Kolumbii v lednu. Jednotlivé případy úřady objevily i v dalších latinskoamerických či evropských zemích. Na variantu mí v současnosti připadá zhruba 0,1 procenta případů na světě. Výskyt mutace ale v posledních měsících vzrostl v Kolumbii, kde představuje 39 procent nových případů, a v Ekvádoru, kde na ni připadá 13 procent případů infekce.

WHO se rozhodla novou mutaci mí zkoumat, protože vykazuje vlastnosti, které by jí umožnily vyhýbat se přirozené či získané imunitě. Tím by proti variantě byly méně účinné vakcíny. Tyto předběžné závěry ale musí teprve potvrdit další studie.

Podle kolumbijských úřadů byla nová varianta jedním z faktorů, jež vedly k výraznému zvýšení počtu nově nakažených mezi polovinou května a začátkem července. Tehdy země zaznamenávala bezmála 30.000 nových případů nákazy denně.

Výskyt epidemie se ale na konci srpna výrazně snížil a dosahuje zhruba 2000 nových případů koronaviru denně. Od začátku epidemie země, kde žije na 50 milionů lidí, zaznamenala zhruba 4,9 milionu nakažených a zhruba 125.000 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.

WHO zařazuje na seznam variant, které zkoumá, takové mutace, jež představují rostoucí nebezpečí pro světové veřejné zdraví. Na seznamu je nyní pět variant, a to včetně nové mí. Ještě vážnější nebezpečí představují čtyři varianty zařazené na rizikovém seznamu. Mezi nimi je například delta či beta.