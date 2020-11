Covid v USA láme smutné rekordy. Bidenův poradce Klain vyzval Kongres ke schválení pomoci

I další Bidenovi poradci zdůrazňují potřebu dostat šíření nákazy pod kontrolu ještě předtím, než se Biden 20. ledna ujme úřadu. Podle nich bude příštích několik týdnů kritických, neboť zdravotnictví se pohybuje na hraně kolapsu.

"Jsme ve velice nebezpečném období," řekl v televizi NBC epidemiolog a člen Bidenova poradního týmu pro covid-19 Michael Osterholm. Pokud se nyní nic nepodnikne, "čísla významně porostou", varoval. "Naše budoucnost je v našich rukou(...), alespoň v nadcházejících třech týdnech."

Denní přírůstky nově nakažených v posledních dnech překonávaly v USA rekordy, jsou více než dvakrát vyšší než při minulém vrcholu epidemie v polovině července. Jen za pátek přibylo v zemi se zhruba 330 milionů obyvatel přibližně 180.000 nakažených. Celkový počet infikovaných se blíží 11 milionům a 245.581 lidí po nákaze koronavirem zemřelo, což je v obou případech nejvíce na světě. I počet pacientů hospitalizovaných s covidem-19 vystoupal na dosavadní maxima.

Our daily update is published. States reported 1.7M tests, 163k cases, and 1,321 deaths. There are 69,455 people currently hospitalized with COVID-19. pic.twitter.com/SAD7LOJTDL