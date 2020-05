Čtyři z pěti obětí koronaviru v USA mohli žít dál, tvrdí studie. Kde se stala chyba?

Karanténa byla ve většině států USA zavedena zhruba v polovině března poté, co začal rapidně stoupat počet případů nákazy nemocí covid-19. Spojené státy k dnešnímu dni počítají přes 93 tisíc úmrtí. Podle vědců za to může pozdní přijetí ochranných opatření, což způsobilo nekontrolovatelné šíření viru v komunitách po celé zemi. Studie odhalila, že pokud by USA přijalo karanténu již 1. března, když se počet úmrtí pohyboval kolem 20, dalo by se zabránit většině úmrtí, konkrétně zhruba 83 %.

Prezident USA Donald Trump, který zlehčoval hrozbu viru v USA a vnímal ji zprvu jen jako problém Číny, srovnával ještě 9. března na twitteru covid-19 s běžnou chřipkou, kde se průměr úmrtí pohybuje kolem 30 tisíc a v chřipkové sezóně se počet blíží až k 70 tisícům. „Nebudeme nic zavírat, život a ekonomika jede dál,“ napsal Trump.

Podle studie, která byla provedena vědci z Northeastern University, bylo toto tvrzení rozhodující a podle Jeffrey Shamana právě podchycení v růstové fázi mohlo zabránit vysokému počtu úmrtí.

Simulace z Columbia University ukázala, že v případě přijetí karantény v prvním březnového týdnu by do 3. května zemřelo pouze 36 000 lidí, informuje web Business Insider. Epidemiolog Lauren Ancel Meyers z Texaské univerzity, který se studie nezúčastnil, potvrdil tvrzení výzkumu a dodal, že pokud by k intervencím došlo o dva týdny dříve, bylo by zabráněno mnoha úmrtím nejen v New Yorku, ale po celých Spojených státech.

Na tiskové konferenci koncem února Trump uvedl, že riziko v souvislosti s epidemií covid-19 je i nadále velice nízké. Nebyla uvalena žádná omezení pro lidi, kteří cestují z Číny a Itálie, kde se rapidně zvyšoval počet nakažených, a to podle odborníků mohlo za nekontrolovatelné šíření po Spojených státech.

USA jsou v současné době uzavřeny okolnímu světu jako většina jiných zemí světa. Odborníci uvedli, že nejbezpečnější způsob, jak USA znovu otevřít okolnímu světu, je celoplošné testování a trasování lidí, kteří byli pozitivně testováni. Vědci z Harvardu odhadují, že do konce července je nutné provést minimálně 20 miliónů testů na covid-19, aby se země mohla „remobilizovat“. Ačkoliv USA je v testování na prvních příčkách, stále nedosahuje stanoveného cíle, k 20. květnu bylo provedeno 13 miliónů testů.