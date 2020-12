Další pokus o zvrácení voleb v USA: Skupina republikánů žaluje viceprezidenta Pence

Po federálním soudci v Texasu žádají, aby Penceovi přiznal právo při speciálním zasedání Kongresu zneplatnit hlasy prezidentských volitelů. Americká média označují šance žaloby na úspěch za mizivé. "Ne, tohle nebude fungovat," poznamenal na svém blogu profesor z Kalifornské univerzity v Irvine a odborník na volební právo Rick Hasen.

Iniciativa Gohmerta a dalších spojenců končícího prezidenta Donalda Trumpa souvisí s nadcházejícím společným zasedáním dvou komor Kongresu, při kterém budou formálně vyhlášeny výsledky hlasování prezidentských volitelů. Trump v souladu s výsledky "lidového hlasování" v jednotlivých státech USA získal 232 volitelských hlasů, zatímco kandidát Demokratické strany Joe Biden 306.

Zmíněné zasedání zákonodárců, které je na programu 6. ledna, bude coby předseda Senátu řídit viceprezident Pence. Podle nové žaloby může na základě 12. dodatku ústavy "rozhodnout, které volitelské hlasy započítat, nebo zda vůbec nějaké započítat". Dvanáctý ústavní dodatek z roku 1804 upravuje mechanismus volby amerického prezidenta sborem volitelů. V některých amerických státech letos 14. prosince vedle oficiálně jmenovaných volitelů hlasovala i skupina neoficiálních republikánských zástupců.

Podle médií však hlasy "alternativních" volitelů nemají v zákonem daném procesu žádný význam, zatímco Penceova role při uzavírání výsledků voleb je čistě ceremoniální. "Právě sledujeme, jak lidé, kteří si říkají konzervativci, hájí stanovisko, že viceprezidenti by měli mít jednostrannou pravomoc rozhodovat prezidentské volby," komentoval vývoj reportér zpravodajského webu Axios Jonathan Swan.

