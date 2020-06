Konečné výsledky všech úterních hlasování se zejména kvůli přívalu korespondenčních hlasů očekávají až za několik dní.

Nové kolo primárek bylo silně poznamenáno obavami z koronaviru, volby nicméně probíhaly o poznání hladčeji než primárky v Georgii či Wisconsinu, při nichž se u volebních místností stály hodinové fronty i kvůli problémům s novými volebními přístroji. Úřady v Kentucky sice otevřely jen 200 volebních místností namísto obvyklých 3700, ve frontách se však podle AP stálo maximálně kolem 90 minut. Na jednom místě soud po stížnostech hlasování o půl hodiny prodloužil.

Při přetrvávající hrozbě covidu-19 zvolila nebývale velká část voličů možnost hlasovat na dálku. Agentura Reuters uvádí, že v Kentucky obvykle poštovní hlasovací lístky tvoří dvě procenta celkového množství, tentokrát se ale čeká, že to bude více než polovina. Podobné signály přicházely i z New Yorku, kde prý běžně dálkově hlasuje asi pět procent účastníků voleb.

Tato okolnost může znamenat i týden dlouhé čekání na konečné výsledky. Úřady totiž budou ještě několik dní čekat na příchod všech poštovních hlasovacích lístků, a až poté oznámí celková čísla. Podle AP bude toto "mučivé čekání" pravděpodobně provázet i finální listopadový souboj o Bílý dům, Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu.

Při pokračování prezidentských primárek se i přes mimořádné podmínky žádné drama nekonalo. Trump a bývalý viceprezident Biden již mají nominaci Republikánské, respektive Demokratické strany jistou a svou neohroženou pozici v Kentucky a v New Yorku jen potvrdili. Necelých pět měsíců před volbami v průzkumech preferencí jasně vede 77letý Biden, v některých i o více než deset procentních bodů.

Úterní hlasování přineslo také řadu zajímavých soubojů v kongresových primárkách. Na straně demokratů například voliči v Kentucky vybírali kandidáta, který se utká o křeslo v Senátu s lídrem republikánské většiny Mitchem McConnellem. Bývalá stíhací pilotka Amy McGrathová měla po sečtení hlasů z poloviny okrsků relativně těsný náskok před černošským progresivním kandidátem Charlesem Bookerem a na vítěze se možná bude čekat do příštího týdne. Bookerova kampaň získala v posledních týdnech na síle díky protestům proti rasismu, jež vyvolalo úmrtí černocha George Floyda při zákroku policie Minneapolisu. Deník The New York Times psal o klání, které "prověřuje sílu peněz ve srovnání s účinkem občanského aktivismu kolem hnutí Black Lives Matter".

Podobný souboj se odehrává i ve státu New York, kde o nominaci demokratů do Sněmovny reprezentantů svádí boj nováček Jamaal Bowman s veteránem Eliotem Engelem, který se snaží získat již svůj 17. dvouletý mandát. Bowman po nahlášení výsledků z většiny okrsků jasně vedl, AP mu ale vítězství ještě nepřisoudila s ohledem na nezapočítané poštovní hlasy.

Zcela jasně nakonec obhájila nominaci Alexandria Ocasiová-Cortezová, která loni senzačně zvítězila nad svým spolustraníkem Joem Crowleym, o němž se hovořilo dokonce jako o kandidátovi na pozici předsedy Sněmovny reprezentantů. Ocasiová-Cortezová, která se mezitím stala jednou z nejvýraznějších tváří demokratů, čelila zejména Michelle Carusové-Cabrerové, jejíž kampaň měla podporu vlivné lobbistické skupiny United States Chamber of Commerce.

Na straně republikánů si média všímají hlavně vítězství teprve 24letého Madisona Cawthorna v duelu s realitní makléřkou Lyndou Bennettovou, která měla plnou podporu prezidenta Trumpa.

