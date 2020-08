Demokraté chtějí, aby Fed bojoval proti rasovým nerovnostem

"Fed může využít své existující pravomoci k potlačování vážných rasových nerovností v naší ekonomice, včetně našeho současného oživování z krize způsobené nemocí covid-19. A náš návrh zákona bude požadovat, aby to Fed dělal," uvedla senátorka Elizabeth Warrenová.

Pokud bude návrh zákona schválen, šlo by podle listu The Washington Post o první výraznou změnu mandátu Fedu od roku 1977.

After the 2008 crash, corporations grabbed up homes & became the worst kind of slumlords. We can’t let history repeat itself with a private equity real estate grab. Read my op-ed with @carroll_fife on what we must do to confront this looming crisis. https://t.co/sSKnYP7wXT