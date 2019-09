Zahraniční a právní výbor a výbor pro dohled a reformu si vyžádaly na ministerstvu zahraničí a v aparátu Bílého domu dokumentaci o kontaktech Trumpa a Giulianiho s ukrajinskou vládou prezidenta Volodymyra Zelenského. Jde zejména o červencový telefonát mezi Trumpem a Zelenským a o kontakty Giulianiho se Zelenského hlavním poradcem.

Giuliani podle WSJ žádal Kyjev, aby vyšetřil, zda dřívější vláda prezidenta Viktora Janukovyče chtěla v roce 2016 Trumpa v prezidentské kampani poškodit a podpořit jeho oponentku Hillary Clintonovou. Janukovyč byl považován za spojence Moskvy, která tehdy Trumpovu kandidaturu podporovala.

BREAKING: Rudy Giuliani is now under investigation by 3 Congressional Committees, for pressuring Ukraine to investigate Trump’s political opponents.