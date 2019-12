Demokraté sepisují ústavní žalobu na Trumpa. Úplně se zbláznili, vzkázal

Demokraté, kteří mají ve Sněmovně reprezentantů většinu, chtějí ve sněmovním právním výboru zformulovat návrh bodů žaloby. Příslušné články budou obsahovat obvinění, jejichž konkrétní popis je podmínkou pro rozhodování o žalobě na půdě Senátu. Podle amerických médií jde o zneužití moci, o bránění průchodu spravedlnosti a opovrhování Kongresem.

"Vyšetřovatelé našli víc než dostatečné důkazy o tom, že prezident Trump zneužil úřad pro svůj politický prospěch a porušil ústavní slib," řekla Pelosiová.

Žalobu vyvolala takzvaná ukrajinská kauza, kterou odstartoval červencový telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu v něm žádal, aby Kyjev zahájil vyšetřování Joea Bidena, Trumpova pravděpodobného protikandidáta v prezidentských volbách. Trump údajně hrozil, že v opačném případě zablokuje vojenskou pomoc Ukrajině a nebude souhlasit s přijetím Zelenského v Bílém domě.

Dnešnímu projevu Pelosiové podle agentury AP ve středu předcházela schůze poslaneckého klubu demokratů, na níž se šéfka Sněmovny kolegů dotázala, zda skutečně s podáním žaloby souhlasí. Odpovědí byl podle osob přítomných v sále všeobecný souhlas.

Bílý dům na projev Pelosiové okamžitě zareagoval. "Demokraté by se měli stydět, na tribunál v Senátu se těšíme," citovala z prohlášení Bílého domu agentura Reuters.

Trump dnes vyzval své demokratické oponenty k co nejrychlejšímu zahájení procedury ústavní žaloby, aby se Kongres mohl vrátit k potřebné práci. Demokraté "ponižují naší zemi, ale všechno je jim jedno, úplně se zbláznili," napsal dnes prezident na twitteru. "Proto říkám: když chcete impeachment, udělejte to hned, rychle, abychom měli spravedlivý proces v Senátu a naše země se mohla vrátit k práci," uvedl šéf Bílého domu.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....